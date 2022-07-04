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Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1 700 за 1 тыс. куб. м

15:32 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в понедельник превысила $1 700 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 721,7 за 1 тыс. куб. м, или 159,495 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

В целом стоимость газа с начала торгов увеличилась почти на 8%.

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