Эмоциональные рассуждения вокруг призыва хоккеиста Федотова вряд ли уместны — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать эмоциональных оценок в ситуации с призывом на службу хоккеиста Ивана Федотова, заметив, что в стране установлена воинская обязанность. При этом за деталями представитель Кремля предложил обращаться в Минобороны.

«Здесь не может быть „человеческих“ комментариев, здесь есть закон, — заметил он в понедельник в ответ на просьбу прокомментировать эту ситуацию „по-человечески“. — В законе у нас есть воинская обязанность. Поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны».

Песков напомнил, что существуют «определенные поводы для отсрочек, различные режимы прохождения службы, в том числе для спортсменов». «Поэтому какие-то эмоциональные рассуждения здесь вряд ли уместны. Но за деталями прошу обращаться в министерство обороны», — добавил он.