Эмоциональные рассуждения вокруг призыва хоккеиста Федотова вряд ли уместны — Песков
16:12 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать эмоциональных оценок в ситуации с призывом на службу хоккеиста Ивана Федотова, заметив, что в стране установлена воинская обязанность. При этом за деталями представитель Кремля предложил обращаться в Минобороны.
«Здесь не может быть „человеческих“ комментариев, здесь есть закон, — заметил он в понедельник в ответ на просьбу прокомментировать эту ситуацию „по-человечески“. — В законе у нас есть воинская обязанность. Поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны».
Песков напомнил, что существуют «определенные поводы для отсрочек, различные режимы прохождения службы, в том числе для спортсменов». «Поэтому какие-то эмоциональные рассуждения здесь вряд ли уместны. Но за деталями прошу обращаться в министерство обороны», — добавил он.
НОВОСТИ
- 16:32 04.07.2022
- Зеленский просит колоссальных инвестиций и финансирования на восстановление Украины
- 16:10 04.07.2022
- Андрей Воробьев: Социальная карта в Подмосковье станет электронной
- 16:00 04.07.2022
- Украинские военные заявили, что установили флаг страны на острове Змеиный
- 15:32 04.07.2022
- Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1 700 за 1 тыс. куб. м
- 15:27 04.07.2022
- В Сбере теперь доступна комбо-ипотека
- 15:12 04.07.2022
- ВСУ потеряли в боях за Лисичанск более 5 тыс. человек, около 2 тыс. убитыми — Шойгу
- 15:00 04.07.2022
- РФ не сомневается, что власти Узбекистана урегулируют ситуацию в Каракалпакии — Песков
- 14:52 04.07.2022
- Андрей Воробьев: Доходы бюджета Подмосковья в первом полугодии выросли почти на 15%
- 14:32 04.07.2022
- Путин сообщил, что получил доклады по продолжению СВО от генералов Лапина и Суровикина
- 14:12 04.07.2022
- Сценарии на случай продолжения блокады транзита в Калининград прорабатываются — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать