Ведется артобстрел ряда жилых районов Курской области — губернатор
09:00 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько приграничных населенных пунктов Курской области были обстреляны во вторник, зафиксированы прилеты снарядов в деревне Марково и поселке Теткино. Об этом написал во вторник в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — написал он. По его словам, обстрел продолжается.
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