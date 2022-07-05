Ведется артобстрел ряда жилых районов Курской области — губернатор

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько приграничных населенных пунктов Курской области были обстреляны во вторник, зафиксированы прилеты снарядов в деревне Марково и поселке Теткино. Об этом написал во вторник в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — написал он. По его словам, обстрел продолжается.