Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил — Патрушев

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония активизирует свои реваншистские устремления в отношении Курильских островов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Обстановка в пограничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов созданием новых военных блоков», — сказал Патрушев во вторник в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.