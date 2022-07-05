Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил — Патрушев
11:00 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония активизирует свои реваншистские устремления в отношении Курильских островов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Обстановка в пограничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов созданием новых военных блоков», — сказал Патрушев во вторник в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.
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