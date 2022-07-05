В России за сутки выявили 2 676 случаев заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 676, летальных исходов из-за ковида — на 48. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 2 866 случаев заражения и 43 смерти, всего с начала пандемии — 18 445 301 и 381 354 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 612 против 2 276 днем ранее, до 17 873 576.