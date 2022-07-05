В Кремле работают над проблемой транзита в Калининград - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблема блокады транзита в Калининград чрезвычайно важная, в Кремле над ней проводится работа, заявил во вторник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы работаем, тема чрезвычайно важная, и работа ведется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.