Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС
14:00 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России).
Инициативу об объединении фондов внес в Госдуму кабмин в мае, во втором чтении нижняя палата приняла законопроект 29 июня. Изначально предусматривалось, что учредителем Социального фонда РФ выступит правительство, а в наблюдательный совет, которому фонд будет подотчетен, войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.
Согласно поправкам, принятым Госдумой во втором чтении, наблюдательный совет в Социальном фонде России ликвидируется. Как ранее пояснил ТАСС глава комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, функции наблюдательного совета дублировали функции правления. В этой связи депутаты ликвидировали наблюдательный совет и увеличили в правлении представительство Госдумы и Совета Федерации.
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