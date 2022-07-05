Цены на газ для жителей Молдавии выросли за год в шесть раз
16:00 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молдавия из-за кризисных явлений столкнулась с серьезным ростом цены, в частности, цены на газ для бытовых потребителей за год выросли в шесть раз. Об этом во вторник заявила президент республики Майя Санду.
«Возможно, ни одна страна так не пострадала, как Молдавия, от роста цен и неопределенности в отношении поставок энергоресурсов. Сегодня наши люди уже платят за газ цену в шесть раз больше, чем в прошлом году. Мне с сожалением приходится говорить, что люди готовы пожертвовать и демократией ради безопасности и сытого желудка. Нужны срочные решения, чтобы остановить скачущий рост цен, чтобы людям не приходилось выбирать между хлебом и свободой», — написала она на странице в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) по итогам круглого стола «Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире», организованного британским журналом «Экономист».
НОВОСТИ
- 17:00 05.07.2022
- России потребуется 10 лет для доведения поставок газа в Азию до уровня экспорта в ЕС — МЭА
- 16:32 05.07.2022
- Россия не собирается выходить из ОБСЕ — Джабаров
- 16:12 05.07.2022
- Более 20 снарядов прилетело на территорию Курской области со стороны Украины — губернатор
- 15:32 05.07.2022
- Меморандум с Турцией не предполагает изменения шведского порядка экстрадиции — глава МИД
- 15:12 05.07.2022
- Корпуса ДНР и ЛНР перемещаются на донецкое направление — Пушилин
- 15:00 05.07.2022
- Территорию у посольства Великобритании в Москве официально назвали площадь ЛНР
- 14:45 05.07.2022
- В Еврейском агентстве отрицают запрет на работу в России
- 14:32 05.07.2022
- Курс доллара на Мосбирже превысил 60 руб., евро поднялся выше 62 руб.
- 14:12 05.07.2022
- Саудовская Аравия повысила цены на августовские поставки в Азию — Bloomberg
- 14:02 05.07.2022
- В России может быть прекращена деятельность Еврейского агентства для Израиля - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать