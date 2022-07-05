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НОВОСТИ

Цены на газ для жителей Молдавии выросли за год в шесть раз

16:00 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия из-за кризисных явлений столкнулась с серьезным ростом цены, в частности, цены на газ для бытовых потребителей за год выросли в шесть раз. Об этом во вторник заявила президент республики Майя Санду.

«Возможно, ни одна страна так не пострадала, как Молдавия, от роста цен и неопределенности в отношении поставок энергоресурсов. Сегодня наши люди уже платят за газ цену в шесть раз больше, чем в прошлом году. Мне с сожалением приходится говорить, что люди готовы пожертвовать и демократией ради безопасности и сытого желудка. Нужны срочные решения, чтобы остановить скачущий рост цен, чтобы людям не приходилось выбирать между хлебом и свободой», — написала она на странице в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) по итогам круглого стола «Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире», организованного британским журналом «Экономист».

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