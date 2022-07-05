Калининградские власти предложили запретить ввоз и вывоз товаров в РФ через Прибалтику
20:00 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Калининградской области в качестве ответной меры на запрет транзита ряда грузов через Литву предложили полностью запретить ввоз и вывоз товаров в Россию через страны Прибалтики. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.
«[Мы направили] несколько наших предложений. Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом мы по сути запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию РФ за исключением Калининграда», — сказал Алиханов в эфире телеканала «Россия-24».
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