ФСБ РФ раскрыла покушение на начальника УСИН по Херсонской области

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России задержали и получили признательные показания от двух жителей Херсона Андрея Сереженько и Олега Пронько, которые по указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины участвовали в организации взрыва автомобиля начальника Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева, передает корр. ТАСС с места проведения оперативных действий.

«Покушение готовилось на начальника ИК № 90 Соболева. Знакомый, который живет недалеко от меня, Василий Библенко сказал, что ему приказали проследить за ним, во сколько он выезжает на работу, во сколько приезжает, на чем. Через неделю [Библенко] сказал, что пришло задание [Соболева] взорвать. Для этого привезли взрывное устройство — направленная мина зеленого цвета чуть выпуклой формы», — рассказал журналистам после задержания один из соучастников Андрей Сереженько.

Автомобиль Соболева был взорван 18 июня. Начальник УСИН по Херсонской области был госпитализирован. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство (СВУ).