0
0
39
НОВОСТИ

ФСБ РФ раскрыла покушение на начальника УСИН по Херсонской области

14:00 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России задержали и получили признательные показания от двух жителей Херсона Андрея Сереженько и Олега Пронько, которые по указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины участвовали в организации взрыва автомобиля начальника Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева, передает корр. ТАСС с места проведения оперативных действий.

«Покушение готовилось на начальника ИК № 90 Соболева. Знакомый, который живет недалеко от меня, Василий Библенко сказал, что ему приказали проследить за ним, во сколько он выезжает на работу, во сколько приезжает, на чем. Через неделю [Библенко] сказал, что пришло задание [Соболева] взорвать. Для этого привезли взрывное устройство — направленная мина зеленого цвета чуть выпуклой формы», — рассказал журналистам после задержания один из соучастников Андрей Сереженько.

Автомобиль Соболева был взорван 18 июня. Начальник УСИН по Херсонской области был госпитализирован. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство (СВУ).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 06.07.2022
РФ считает неэтичным появление в СМИ Франции части разговора Путина и Макрона — МИД
0
29
14:10 06.07.2022
У Сбера за 5 месяцев 2022 года количество проданных лотов на банкротных торгах выросло на 43%
0
29
13:32 06.07.2022
Зерно РФ востребовано, но санкции препятствуют его поступлению на мировые рынки — Песков
0
109
13:20 06.07.2022
ВС РФ уничтожили в Николаевской области пункт дислокации иностранных наемников — МО РФ
0
127
13:05 06.07.2022
Официальная позиция РФ по денонсации договора с Норвегией пока не сформирована — Песков
0
153
13:00 06.07.2022
В России за сутки выявили 3 150 случаев заражения коронавирусом
0
141
12:32 06.07.2022
Нацгвардия Узбекистана подтвердила задержание иностранцев во время беспорядков в Нукусе
0
211
12:20 06.07.2022
В ходе СВО идет ротация подразделений, у них есть время на восстановление — Картаполов
0
226
12:05 06.07.2022
В зоне ответственности ОДКБ идет настоящая информационная война — секретариат организации
0
258
12:00 06.07.2022
Иностранные доноры за 4 месяца направили в бюджет Украины почти $11 млрд — депутат Рады
0
192

Возврат к списку