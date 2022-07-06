На территории Литвы посадки и выхода из российских поездов нет - ФПК
18:30 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В настоящее время в сообщении с Калининградом могут курсировать не более трех поездов, в каждом из которых за один рейс по требованию Литвы могут проезжать не более 250 пассажиров, также пассажирам нельзя покидать вагоны в Вильнюсе, покупать билеты от и до этой станции, стоянка в этом городе — техническая», — уточнили в пресс-службе.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что пассажиры, следующие до Калининграда на поезде, могут выходить на остановках в Литве.
НОВОСТИ
- 17:57 06.07.2022
- Гольдшмидт уволен с должности раввина Москвы и главы раввинского суда
- 17:40 06.07.2022
- Порядка 56% молодежи поддерживают политику РФ в ситуации с Украиной — исследование
- 17:12 06.07.2022
- Дума приравняла к госизмене переход к противнику в ходе военного конфликта с участием РФ
- 17:00 06.07.2022
- Янукович призвал граждан Украины определиться, хотят ли они воевать до последнего украинца
- 16:52 06.07.2022
- Андрей Воробьев: В Подмосковье детей с сахарным диабетом начали обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы
- 16:32 06.07.2022
- Норвегия согласилась пропустить грузы из РФ в российские поселения на Шпицбергене
- 16:12 06.07.2022
- МКС может сгореть в атмосфере в течение 2-5 лет без коррекции орбиты Россией — Роскосмос
- 16:00 06.07.2022
- Договор купли-продажи машины можно будет оформить через «Госуслуги»
- 15:32 06.07.2022
- Турция направила запрос Швеции и Финляндии о выдаче членов террористических организаций
- 15:12 06.07.2022
- Казахстан безусловно остается дружественной РФ страной — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать