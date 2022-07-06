На территории Литвы посадки и выхода из российских поездов нет - ФПК

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК) холдинга РЖД осуществляет транзитные пассажирские перевозки до Калининграда через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории Литвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФПК.

«В настоящее время в сообщении с Калининградом могут курсировать не более трех поездов, в каждом из которых за один рейс по требованию Литвы могут проезжать не более 250 пассажиров, также пассажирам нельзя покидать вагоны в Вильнюсе, покупать билеты от и до этой станции, стоянка в этом городе — техническая», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что пассажиры, следующие до Калининграда на поезде, могут выходить на остановках в Литве.