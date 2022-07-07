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НОВОСТИ

Экс-советник министра обороны США заявил, что Украина может исчезнуть с карты мира

10:20 07.07.2022 Источник: Известия

Экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор предрек исчезновение Украины с карты мира в случае продолжения поставок западного оружия Киеву. Об этом он заявил в эфире Sky News Australia.

Макгрегор уточнил, что, по его мнению, страны Запада должны действиями доказать свою приверженность мирному урегулированию ситуации, в противном случае Украине не избежать дальнейшей гибели людей и разрушений.

«Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что жители Берлина, Парижа и Лондана поддерживают идею приходы к определенному соглашению и прекращению огня, поскольку они не могут «позволить сражаться до последнего украинца».

Ранее в этот день стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили способы ускорить поставку тяжелых вооружений Киеву.  Известия

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