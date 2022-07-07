Борис Джонсон уходит в отставку — СМИ со ссылкой на окружение премьера
11:25 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти в отставку в ближайшие часы. Об этом, ссылаясь на окружение главы правительства, сообщили в четверг британские телеканалы Ай-ти-ви, «Скай-ньюс» и газета «Таймс».
Если Джонсон продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии.
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