Борис Джонсон уходит в отставку — СМИ со ссылкой на окружение премьера

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти в отставку в ближайшие часы. Об этом, ссылаясь на окружение главы правительства, сообщили в четверг британские телеканалы Ай-ти-ви, «Скай-ньюс» и газета «Таймс».

Если Джонсон продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии.