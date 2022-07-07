Глава британского МИД покидает встречу G20 из-за ожидающейся отставки Джонсона — BBC
13:05 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс досрочно прекращает свое участие в совещании глав МИД Группы двадцати (G20) в Индонезии и вылетает на родину в связи с ожидающейся отставкой премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщила в четверг вещательная корпорация Би-би-си.
Политический обозреватель газеты «Дейли миррор» Пиппа Крерар в свою очередь сообщила в «Твиттере», что Трасс скоро должна сделать заявление. Главу Форин оффиса называют одной из наиболее вероятных преемниц Джонсона на посту лидера Консервативной партии и главы правительства.
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