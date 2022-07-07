Понимания по срокам проведения прямой линии с Путиным пока нет — Песков
14:00 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сроки проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока не определены, но в Кремле не исключают, что такое мероприятие может быть сдвинуто уже на осенние месяцы. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг.
«Нет, они пока не сформулированы», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, понятны ли уже сроки проведения прямой линии. «Будем все-таки с учетом в первую очередь мнения самого президента [определять]. Я тоже не исключаю, что как-то это уже уйдет или на осень, [или на другое время]. В общем, будем смотреть», — пояснил Песков.
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