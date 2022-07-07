Письма в посольство Британии вернут отправителю, если адрес будет неверным — почта
15:00 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обычная корреспонденция посольства Великобритании, в том числе международная, вернется отправителю, если адрес будет неверным. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе «Почты России» макрорегиона Москва, уточнив, что в течение переходного периода письма и пакеты со старым адресом все же будут доставляться.
«В правилах оказания услуг почтовой связи четко прописано, как должны быть указаны адреса на письмах и посылках. Отправитель обязательно должен написать индекс, название области, населенного пункта, улицу, номер дома и, если есть, номер квартиры получателя. Для международной почты также нужно писать страну», — пояснили в пресс-службе в ответ на вопрос, может ли посольство Великобритании не использовать свой новый адрес в Москве.
Там добавили, что почта доставляет почтовые отправления в соответствии с указанными на них адресами. «В случае когда адрес получателя указан некорректно, корреспонденция возвращается по адресу из графы „Отправитель“. <…> Мы понимаем, что не все клиенты сразу могут заметить изменение адреса, поэтому на время переходного периода будем продолжать доставлять корреспонденцию с указанием старого адреса», — заключили в «Почте России».
Посольство Великобритании в Москве по-прежнему указывает на сайте в качестве своего адреса Смоленскую набережную, дом 10. Хотя ранее зданию посольства был присвоен новый адрес — площадь Луганской Народной Республики, вл. 1. Отвечая на запрос ТАСС, в диппредставительстве указали: «Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном веб-сайте посольства».
НОВОСТИ
- 15:12 07.07.2022
- Разведка ЛНР выяснила, что в Артемовске выявлена недостача оружия и техники ВСУ
- 13:00 07.07.2022
- Киев попытался установить флаг на Змеином, ударом ВКС РФ там уничтожены военные ВСУ
- 21:10 06.07.2022
- Россия, Иран и Китай готовятся к учениям в Латинской Америке - СМИ
- 13:20 06.07.2022
- ВС РФ уничтожили в Николаевской области пункт дислокации иностранных наемников — МО РФ
- 12:20 06.07.2022
- В ходе СВО идет ротация подразделений, у них есть время на восстановление — Картаполов
- 11:21 06.07.2022
- Нагнали давление
- 17:32 05.07.2022
- Лондон в ближайшее время передаст Киеву 10 самоходных артиллерийских установок
- 16:12 05.07.2022
- Более 20 снарядов прилетело на территорию Курской области со стороны Украины — губернатор
- 15:12 05.07.2022
- Корпуса ДНР и ЛНР перемещаются на донецкое направление — Пушилин
- 12:20 05.07.2022
- ВКС России высокоточным оружием уничтожили до 150 военных ВСУ в Харькове
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать