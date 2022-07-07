Письма в посольство Британии вернут отправителю, если адрес будет неверным — почта

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обычная корреспонденция посольства Великобритании, в том числе международная, вернется отправителю, если адрес будет неверным. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе «Почты России» макрорегиона Москва, уточнив, что в течение переходного периода письма и пакеты со старым адресом все же будут доставляться.

«В правилах оказания услуг почтовой связи четко прописано, как должны быть указаны адреса на письмах и посылках. Отправитель обязательно должен написать индекс, название области, населенного пункта, улицу, номер дома и, если есть, номер квартиры получателя. Для международной почты также нужно писать страну», — пояснили в пресс-службе в ответ на вопрос, может ли посольство Великобритании не использовать свой новый адрес в Москве.

Там добавили, что почта доставляет почтовые отправления в соответствии с указанными на них адресами. «В случае когда адрес получателя указан некорректно, корреспонденция возвращается по адресу из графы „Отправитель“. <…> Мы понимаем, что не все клиенты сразу могут заметить изменение адреса, поэтому на время переходного периода будем продолжать доставлять корреспонденцию с указанием старого адреса», — заключили в «Почте России».

Посольство Великобритании в Москве по-прежнему указывает на сайте в качестве своего адреса Смоленскую набережную, дом 10. Хотя ранее зданию посольства был присвоен новый адрес — площадь Луганской Народной Республики, вл. 1. Отвечая на запрос ТАСС, в диппредставительстве указали: «Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном веб-сайте посольства».