Новый президент Филиппин первым указом упразднил антикоррупционную комиссию

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший распорядился упразднить канцелярию секретаря кабинета министров и президентскую антикоррупционную комиссию. Об этом говорится в распространенном в четверг первом указе лидера республики, принявшего присягу 30 июня.

Решение об упразднении этих структур, отмечается в распоряжении, принято «на фоне текущих медицинских и финансовых кризисов» в целях «справедливого распределения ресурсов и упрощения внутреннего управления и руководства канцелярией президента». Полномочия и функции антикоррупционной комиссии должны быть переданы канцелярии заместителя исполнительного секретаря по юридическим вопросам.

Комиссия была создана при Родриго Дутерте, чтобы помогать в расследовании административных дел, в первую очередь связанных с коррупцией среди назначенных им лиц.

Указ нового президента также упраздняет канцелярию секретаря кабинета министров и передает ее секретариат под контроль и надзор администрации президента. Тем же приказом учреждается канцелярия советника президента по военным и полицейским вопросам, которая будет находиться в ведении специального помощника филиппинского лидера. Власти пока не объявили, кто возглавит новый офис и каковы будут его конкретные функции.