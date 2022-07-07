Военком Крыма подозревается в незаконном освобождении граждан от призыва

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный комиссар Крыма стал фигурантом уголовного дела о незаконном освобождении призывников от службы за плату, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Управлением ФСБ России по Южному военному округу совместно с военно-следственным отделом военно-следственного управления Следственного комитета России по Черноморскому флоту пресечена противоправная деятельность должностного лица военного комиссариата. Установлено, что военный комиссар Республики Крым за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу», — говорится в сообщении.