Военком Крыма подозревается в незаконном освобождении граждан от призыва
16:12 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный комиссар Крыма стал фигурантом уголовного дела о незаконном освобождении призывников от службы за плату, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
«Управлением ФСБ России по Южному военному округу совместно с военно-следственным отделом военно-следственного управления Следственного комитета России по Черноморскому флоту пресечена противоправная деятельность должностного лица военного комиссариата. Установлено, что военный комиссар Республики Крым за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 15:12 07.07.2022
- Разведка ЛНР выяснила, что в Артемовске выявлена недостача оружия и техники ВСУ
- 13:00 07.07.2022
- Киев попытался установить флаг на Змеином, ударом ВКС РФ там уничтожены военные ВСУ
- 21:10 06.07.2022
- Россия, Иран и Китай готовятся к учениям в Латинской Америке - СМИ
- 13:20 06.07.2022
- ВС РФ уничтожили в Николаевской области пункт дислокации иностранных наемников — МО РФ
- 12:20 06.07.2022
- В ходе СВО идет ротация подразделений, у них есть время на восстановление — Картаполов
- 11:21 06.07.2022
- Нагнали давление
- 17:32 05.07.2022
- Лондон в ближайшее время передаст Киеву 10 самоходных артиллерийских установок
- 16:12 05.07.2022
- Более 20 снарядов прилетело на территорию Курской области со стороны Украины — губернатор
- 15:12 05.07.2022
- Корпуса ДНР и ЛНР перемещаются на донецкое направление — Пушилин
- 12:20 05.07.2022
- ВКС России высокоточным оружием уничтожили до 150 военных ВСУ в Харькове
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать