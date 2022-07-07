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НОВОСТИ

Американка Грайнер полностью признала вину в контрабанде гашишного масла

17:12 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер в суде признала свою вину в контрабанде гашишного масла, но заявила, что не имела умысла на преступление, передает корр. ТАСС в четверг из зала суда.

«Мисс Грайнер признает вину, она утверждает, что у нее не было умысла на провоз багажа с наркотиками, не было умысла на преступление», — заявил в суде ее переводчик.

Следующее заседание на 14 июля.

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