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Закупки валют по бюджетному правилу должны быть в валютах дружественных стран — Силуанов

09:32 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закупка валюты в рамках бюджетного правила, если оно будет возобновлено, должна проводиться в валютах дружественных РФ стран, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости». Он также отметил, что доллар и евро — токсичные валюты для России, их закупки невозможны в обозримом будущем.

«Закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны. В обозримом будущем картина не изменится. Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты. С валютами дружественных стран проблем нет, поэтому если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны производиться только в таких валютах. Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро. Но конкретные валюты я не хотел бы называть», — сообщил Силуанов.

Министр добавил, что Минфин при закупках валюты в рамках бюджетного правила предлагает ориентироваться на номинальный уровень рублевых нефтегазовых доходов. «Он позволял бы, с одной стороны, обеспечивать стабильный, неснижающийся объем расходов бюджета, с другой — защищал бы их от колебаний конъюнктуры на внешнем рынке. Такой объем можно рассчитать эмпирическим путем с помощью трех составляющих: прогноз объема добычи нефти в России, стоимость барреля нефти, курс рубля», — отметил Силуанов.

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