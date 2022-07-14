Решение ЕК о транзите в Калининград сняло 80% ограничений — губернатор

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решения Еврокомиссии (ЕК) по транзиту грузов в Калининградскую область через Евросоюз сняло 80% наложенных ранее ограничений, сообщил губернатор Антон Алиханов.

Литва 18 июня прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали из регионов РФ в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными. В среду Еврокомиссия (ЕК) дала разъяснения для стран — членов ЕС по транзиту в Калининград, согласно которым сохраняется запрет на транзит товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, при этом снимаются ограничения на транзит для железнодорожного транспорта при соблюдении контроля за грузами.

«Хочу сказать, что то решение — это победа России, это калининградская победа, победа нашей дипломатии. Значительный объем — больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они действительно сняты», — сказал глава региона в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».