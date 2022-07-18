0
0
32
НОВОСТИ

Канада отправила турбину для «Северного потока» в Германию - СМИ

09:20 18.07.2022 Источник: Коммерсант.ru

Канада вчера, 17 июля, отправила Siemens Energy турбину для компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», сообщили источники «Ъ», знакомые с ситуацией. Турбину доставят в Германию самолетом, доставка машины должна занять пять-семь дней.

Из ФРГ турбину должны будут направить уже в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 18.07.2022
Украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине Siemens — Зеленский
0
28
09:05 18.07.2022
Шольц напрасно требует от РФ нового соглашения о гарантиях суверенитета Украины — Лавров
0
100
09:00 18.07.2022
Зеленский объяснил, почему уволил генпрокурора и отстранил главу СБУ
0
105
15:40 17.07.2022
Жару до +40С прогнозируют синоптики в Париже на следующей неделе
0
825
13:36 17.07.2022
"Ледокол знаний" вернулся в порт Мурманска
0
918
12:40 17.07.2022
Глава МВД Сербии обвинил хорватские власти в «фашизме»
0
997
10:50 17.07.2022
На границе РФ и Белоруссии с Латвией ждут проезда более тысячи грузовиков
0
1155
10:44 17.07.2022
Сбербанк пополнит своими изданиями новую библиотеку Дербента
0
952
09:44 17.07.2022
Сбер помог построить самый большой в России фонтан и реконструировать парк в Дербенте
0
1075
09:31 17.07.2022
Тони Блэр: Приближается конец западного доминирования в политике и экономике
0
1207

Возврат к списку