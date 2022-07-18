Канада отправила турбину для «Северного потока» в Германию - СМИ
09:20 18.07.2022 Источник: Коммерсант.ru
Канада вчера, 17 июля, отправила Siemens Energy турбину для компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», сообщили источники «Ъ», знакомые с ситуацией. Турбину доставят в Германию самолетом, доставка машины должна занять пять-семь дней.
Из ФРГ турбину должны будут направить уже в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней.
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