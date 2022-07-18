Почти все межправительственные контакты между Россией и Финляндией заморожены — посол РФ
13:00 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Практически все межправительственные и межведомственные контакты между Россией и Финляндией заморожены по инициативе Хельсинки. Об этом в понедельник заявил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия-24».
«За последние месяцы наши финские — еще до недавнего времени добрые — друзья сделали все возможное, чтобы накопленный за последние десятилетия огромный потенциал двустороннего сотрудничества на всех уровнях и во всех областях практически перестал существовать. По инициативе финнов заморожены практически все межправительственные и межведомственные контакты», — сказал он.
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