В Москве выявили 926 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:05 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 926 против 918 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 788 987 случаев инфицирования.
Число умерших из-за ковида в столице возросло на семь против 10 днем ранее — до 44 329. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 554 — до 2 594 149.
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