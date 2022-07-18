Отказ от энергоносителей из РФ зимой обойдется европейцам в $200 млрд — Bloomberg
16:12 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ от энергоносителей из России вынуждает страны Европы вводить дополнительные меры поддержки энергетических и коммунальных компаний, которые в итоге могут лечь финансовым бременем в размере 200 млрд на простых граждан этой зимой. С такой оценкой выступило в понедельник агентство Блумберг.
«Это напоминает падающую цепочку энергетического домино, каждая кость в котором стоит миллиарды евро. Обанкротившаяся энергетическая компания тянет за собой все государственное снабжение. Когда пыль осядет, общий счет за спасение европейского энергетического рынка этой зимой с легкостью превысит 200 млрд долларов», — говорится в материале.
Агентство полагает, что по мере того, как цены на газ и электроэнергию будут расти, все больше европейских компаний будут нести потери. Так, германский импортер российского газа Uniper («Юнипер») «недавно практических потерпел крах», 8 июля он направил запрос правительству ФРГ с просьбой оказать ему помощь в финансовой стабилизации. Энергоконцерн рассчитывает на 10 млрд евро (10,1 млрд долларов), напоминает Блумберг. Во Франции национализация корпорации EDF («Электрисите де Франс») может обойтись Парижу более чем в 8 млрд евро (8,08 млрд долларов). И эти два предприятия — лишь «верхушка айсберга».
«Единственный способ выжить для энергокомпаний — переложить последствия скачка цен на потребителей», — считает Блумберг. Но если это произойдет, то, по данным инвестиционного банка Goldman Sachs («Голдман Сакс»), европейским потребителям придется платить за электричество и газ 470 евро (474 доллара), что на 290% больше, чем в середине 2020 года.
«В конце концов расходы понесут налогоплательщики — либо напрямую и прямо сейчас из-за роста цен на электроэнергию и газ, либо позже, но в течение длительного времени в виде повышения налогов для спасения энергетических компаний», — предупреждает банк.
По его оценке, совокупный долг европейских энергетических и коммунальных компаний во втором и третьем кварталах 2022 года превысил отметку в 1,7 триллиона евро, поскольку предприятия должны брать кредиты для покрытия расходов, связанных с ростом цен на газ и нефть. При этом в четвертом квартале 2019 года совокупный долг составлял примерно 1,1 трлн евро.
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