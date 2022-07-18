Германская Uniper начала отбор газа из хранилищ, уведомляет клиентов о возможном росте цен
17:12 18.07.2022
Германский энергоконцерн Uniper сообщил о начале отбора газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России и уведомил клиентов о возможном повышении цен.
«В целях обеспечения ликвидности Uniper также выполнила свое объявление от 8 июля 2022 года и с 11 июля 2022 года забирает газ из собственных хранилищ. До сегодняшнего дня было изъято более 2 ТВт ч. Также 11 июля 2022 года Uniper разослала своим клиентам письмо, в котором проинформировала их о текущей ситуации на рынке и указала на возможность роста цен», — говорится в сообщении компании.
Компания также уже исчерпала cуществующую кредитную линию от германской государственной банковской группы KfW в размере 2 млрд евро и 18 июля подала заявку на продление кредитной линии. Это связано с тем, что переговоры с правительством Германии о мерах стабилизации положения Uniper все еще продолжаются, «и в настоящее время неизвестно, когда они могут быть завершены».
Ранее сообщалось, что правительство Германии выразило надежду на то, что переговоры о предоставлении финансовой помощи германскому энергоконцерну Uniper будут завершены «в ближайшее время».
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