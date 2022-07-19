Белый дом настаивает, что Байден обсуждал убийство Хашогги на встрече с бен Сальманом
10:05 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом настаивает на том, что президент США Джо Байден поднял тему убийства журналиста Джамаля Хашогги в самом начале встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
«Он очень четко сказал, какую позицию он занимает по поводу смерти Джамаля Хашогги, его убийства, он упомянул об этом с самого начала их встречи», — заявила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ее попросили прокомментировать сообщения о том, что представители Саудовской Аравии опровергают факт подобного разговора Байдена с саудовским кронпринцем. Жан-Пьер в ответ на это призвала ориентироваться на ту версию событий, которую озвучил сам Байден. «Президенту задавали этот вопрос, и он прямо на него отвечал. И я думаю, что если кто-то говорит вам иначе относительно того, что сказал президент, то они не слушали самого президента, которому задавали этот вопрос, который говорил о том, как он поднял тему смерти Джамаля Хашогги. Так что я остановлюсь на том, что сказал президент, когда его совсем недавно прямо спрашивали об этом», — сказала пресс-секретарь американского лидера.
В пятницу Байден сообщил, что на состоявшейся встрече заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство в 2018 году сотрудничавшего с газетой «Вашингтон пост» Хашогги. Позднее государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сказал, что не слышал такого разговора. Его слова привел журналист телеканала «Фокс ньюс». В воскресенье по возвращении из ближневосточного турне Байден заявил журналистам, что не считает правдивыми слова саудовского министра.
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