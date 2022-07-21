Газ снова начал поступать в ФРГ по «Северному потоку» после техработ на трубопроводе

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский газ снова стал поступать в четверг утром в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. Об этом сообщило агентство ДПА со ссылкой на представителя компании — оператора Nord Stream AG («Норд стрим АГ»).

«Газ снова течет [по трубопроводу]», — приводит агентство его слова.