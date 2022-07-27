0
0
44
НОВОСТИ

Сбер стал выдавать больше кредитов по социально-значимым ипотечным программам

16:51 27.07.2022

В Сбере зафиксировали рост количества оформленных жилищных кредитов по целому ряду ипотечных программ. Согласно данным сервиса «Домклик», в январе-июле нынешнего года выдано 43,6 тыс. кредитов по программе семейной ипотеки на 192,4 млрд руб. За тот же период 2021 года по этой программе Сбербанком было выдано 19,4 тыс. кредитов на 70,4 млрд руб. Таким образом, аналитики «Домклик» по количеству отметили более чем двукратный рост, а объем увеличился почти в три раза.

 За семь месяцев 2022 года по дальневосточной ипотеке выдали 9,8 тыс. кредитов на 43,7 млрд руб., тогда как за тот же период прошлого года их было 6,2 тыс. на 24,8 млрд руб., то есть зафиксирован рост почти в 2 раза. А по программе «Господдержка 2020» в июле россияне уже получили в Сбере 31,1 млрд руб. кредитов. В июне 2022 года эта цифра составила 21 млрд руб., то есть всего за месяц рост по этой программе составил почти 50%. Аналитики «Домклик» сообщают, что с момента запуска этой льготной программы в апреле 2020 года, Сбер выдал 419 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб.

 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 27.07.2022
Клишас не исключил введение наказания за некомпетентность и непрофессионализм
0
39
17:00 27.07.2022
Siemens не выполняет ремонт неисправных двигателей для «Северного потока» — «Газпром»
0
71
16:58 27.07.2022
СМИ: Сбербанк изменит стоимость уведомлений об операциях
0
64
16:32 27.07.2022
Создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможно — МИД РФ
0
123
16:12 27.07.2022
Новая волна фермерских протестов прокатилась по Нидерландам
0
152
16:00 27.07.2022
Офис президента засекретил указ Зеленского о лишении Коломойского гражданства Украины - СМИ
0
133
15:32 27.07.2022
Рецессия в еврозоне начнется во второй половине 2022 года, считает банк Goldman Sachs
0
195
15:12 27.07.2022
Песков не уточнил, состоялись ли контакты Путина и Шредера
0
205
15:00 27.07.2022
ВКС РФ уничтожили до 200 военных ударом по пункту дислокации двух бригад ВСУ в Николаеве
0
216
14:32 27.07.2022
Через Днепр под Херсоном создадут паромные переправы на время восстановления моста
0
259

Возврат к списку