Сбер стал выдавать больше кредитов по социально-значимым ипотечным программам

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В Сбере зафиксировали рост количества оформленных жилищных кредитов по целому ряду ипотечных программ. Согласно данным сервиса «Домклик», в январе-июле нынешнего года выдано 43,6 тыс. кредитов по программе семейной ипотеки на 192,4 млрд руб. За тот же период 2021 года по этой программе Сбербанком было выдано 19,4 тыс. кредитов на 70,4 млрд руб. Таким образом, аналитики «Домклик» по количеству отметили более чем двукратный рост, а объем увеличился почти в три раза.

За семь месяцев 2022 года по дальневосточной ипотеке выдали 9,8 тыс. кредитов на 43,7 млрд руб., тогда как за тот же период прошлого года их было 6,2 тыс. на 24,8 млрд руб., то есть зафиксирован рост почти в 2 раза. А по программе «Господдержка 2020» в июле россияне уже получили в Сбере 31,1 млрд руб. кредитов. В июне 2022 года эта цифра составила 21 млрд руб., то есть всего за месяц рост по этой программе составил почти 50%. Аналитики «Домклик» сообщают, что с момента запуска этой льготной программы в апреле 2020 года, Сбер выдал 419 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб.