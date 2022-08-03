Турбина для Nord Stream готова к работе, РФ должна сказать, «что она ей нужна» — Шольц
11:20 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия готова отправить турбину для «Северного потока», Россия должна со своей стороны предоставить документы и запросить ее. Об этом заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, который посетил производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.
«Турбин работоспособна», — утверждал он. «Ничего [со стороны ФРГ] не противодействует ее транспортировке в Россию», — добавил Шольц. По его словам, российская сторона должна сообщить, «что она нуждается в ней» и предоставить таможенные и транспортные документы.
Председатель правления Siemens Energy со своей стороны также заявил, что для транспортировки турбины для Nord Stream до сих пор не хватает документов из России.
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