РФ готова обсуждать с США обмен заключенными в рамках ранее согласованного канала — Лавров
10:20 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но только в рамках ранее согласованного президентами двух стран канала. Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован [президентом России Владимиром] Путиным и [президентом США Джо] Байденом», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
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