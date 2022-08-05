РФ готова обсуждать с США обмен заключенными в рамках ранее согласованного канала — Лавров

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но только в рамках ранее согласованного президентами двух стран канала. Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован [президентом России Владимиром] Путиным и [президентом США Джо] Байденом», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.