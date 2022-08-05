Мэр Собянин рассказал о комплексном развитии города по программе «Мой район»

17:38

Программа "Мой район" будет продолжать играть важное значение в модернизации столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на посвященном вопросам развития мегаполиса форуме в Гостином дворе.

«Одна из первых и самых больших программ, которую мы с вами задумали и реализовали, это, по сути дела, реконструкция парков Москвы, создание новых парковых территорий. Я много читаю, смотрю, слежу, как развиваются другие мегаполисы мира. За лет 10 там появляются три-четыре новых парка. Мы реконструировали и создали 886 парков и зеленых территорий», - рассказал Собянин.

По слова градоначальника, сегодня дорожное строительство позволяет не только повысить транспортную доступность территорий, но и улучшает экологию мегаполиса. В частности, запуск хорд, проходящих через 56 районов Москвы, позволил примерно на 20% снизить объем вредных выбросов в атмосферу.

Также важно и развитие метрополитена. «Большая кольцевая линия, помимо того, что она в принципе разгрузит все центральные радиальные направления метро, она придет в 26 районов. 26 районов получат дополнительные станции рядом со своим домом», - заявил Собянин.