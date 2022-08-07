Для экономии воды британцам посоветовали мыться на одну минуту меньше
14:10 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что в рамках правительственной программы каждый житель Великобритании должен к 2050 году на четверть сократить ежедневное использование воды — с 145 литров в день до 110 литров в день. Подобные цели были озвучены на фоне того, что, согласно прогнозам экспертов, через 25 лет в королевстве возникнет потребность в наличии дополнительных 4 млрд литров воды в день для водоснабжения населения. В свете данной необходимости британские власти приняли решение построить первый с 1992 года резервуар для хранения воды, который, как ожидается, будет готов к 2029 году.
«Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор — либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на одну минуту меньше времени», — приводит издание слова одного из представителей отрасли.
НОВОСТИ
- 14:20 07.08.2022
- Для обучения украинских военных Швеция направит 120 инструкторов
- 14:00 07.08.2022
- Израильскую агрессию против палестинцев должны остановить США - представитель Аббаса
- 12:45 07.08.2022
- Визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю - Трамп
- 12:18 07.08.2022
- Губернатор Андрей Воробьев рассказал о старте Кубка Александра Овечкина
- 11:40 07.08.2022
- Сенат США приступил в обсуждению пакета инициатив по снижению инфляции
- 10:40 07.08.2022
- Из портов Украины вышло четыре сухогруза с зерном - МО Турции
- 10:30 07.08.2022
- В росте цен на энергию европейцы винят власти, ЕС и компании - опрос
- 09:30 07.08.2022
- Впервые в истории в Англии может пройти суд с участием Ватикана - СМИ
- 09:25 07.08.2022
- В Косове по подозрению в шпионаже задержана журналистка из РФ
- 09:20 07.08.2022
- Трамп считает, что нынешнее руководство США может привести к третьей мировой войн
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать