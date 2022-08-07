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Для экономии воды британцам посоветовали мыться на одну минуту меньше

14:10 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британцам следует сократить время приема душа хотя бы на минуту, чтобы избежать дефицита воды. Об этом в воскресенье сообщила газета «Санди таймс» со ссылкой на источники в компаниях, занимающихся водоснабжением в королевстве.

Отмечается, что в рамках правительственной программы каждый житель Великобритании должен к 2050 году на четверть сократить ежедневное использование воды — с 145 литров в день до 110 литров в день. Подобные цели были озвучены на фоне того, что, согласно прогнозам экспертов, через 25 лет в королевстве возникнет потребность в наличии дополнительных 4 млрд литров воды в день для водоснабжения населения. В свете данной необходимости британские власти приняли решение построить первый с 1992 года резервуар для хранения воды, который, как ожидается, будет готов к 2029 году.

«Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор — либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на одну минуту меньше времени», — приводит издание слова одного из представителей отрасли.

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