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Строительная техника повреждена после очередного удара ВСУ по мосту в Херсоне — ВГА

09:32 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, повредив технику строителей, восстанавливавших переправу после обстрелов. Возобновление движения в результате откладывается, сообщил в понедельник журналистам замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Удар был нанесен по мосту. Сгорела будка строителей, которые делали мост, часть техники — бетономешалка. Ничего в этом страшного нет, просто несколько затянется открытие моста», — сказал Стремоусов.

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