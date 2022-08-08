Строительная техника повреждена после очередного удара ВСУ по мосту в Херсоне — ВГА

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, повредив технику строителей, восстанавливавших переправу после обстрелов. Возобновление движения в результате откладывается, сообщил в понедельник журналистам замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Удар был нанесен по мосту. Сгорела будка строителей, которые делали мост, часть техники — бетономешалка. Ничего в этом страшного нет, просто несколько затянется открытие моста», — сказал Стремоусов.