Движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Каталонией прервано из-за вандализма

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Каталонией было прервано в понедельник из-за актов вандализма. Об этом сообщил в «Твиттере» железнодорожный оператор Renfe.

По его информации, «из-за инцидента на объекте из-за вандальных действий между станциями Фигерас и Арбос высокоскоростные поезда, связывающие Мадрид и Барселону/Фигерас, в настоящий момент не могут циркулировать».

Как передает агентство ЭФЭ, инцидент произошел из-за кражи материала железнодорожной инфраструктуры. Специалисты работают над урегулированием случившегося.