Ситуация стабилизировалось после перемирия в Газе, но положение хрупкое — посол Палестины
12:20 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обстановка на земле стабилизировалось после установления режима прекращения огня в секторе Газа, но положение хрупкое. Об этом заявил ТАСС в понедельник посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
На вопрос, удалось ли стабилизировать ситуацию на земле вокруг сектора Газа после объявленного накануне режима прекращения огня, глава диппредставительства Палестины ответил утвердительно. «Пока обстановка спокойная, но мы не знаем, как долго такое положение будет сохраняться», — сказал он.
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