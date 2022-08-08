Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении в РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России.

«Подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии о начале подготовки проведения референдума по воссоединению Запорожской области с РФ», — сказал он на форуме «Мы вместе с Россией».

Решение ВГА о проведении референдума участниками форума было встречено аплодисментами. В конце мероприятия был исполнен гимн России.