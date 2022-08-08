Дума осенью обсудит упрощение гражданства РФ для соотечественников из Прибалтики — Володин
17:12 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума в ходе осенней сессии обсудит вопрос упрощения визового режима и получения гражданства для соотечественников из стран Прибалтики, находящихся в статусе неграждан. Об этом журналистам в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
С соответствующей инициативой к Володину ранее обратился главный редактор Baltnews Андрей Стариков в эфире «Дума ТВ».
«Тема, поднятая в обращении, важная. Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете [Госдумы] по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками», — отметил Володин.
«Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии», — добавил спикер Думы.
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