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НОВОСТИ

США выделят Украине еще $4,5 млрд на поддержку бюджета

20:40 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты предоставят Украине еще 4,5 млрд долларов на поддержку ее бюджета. Об этом сообщил в понедельник Всемирный банк (ВБ), штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне.

Как уточняется в распространенном ВБ пресс-релизе, речь идет о «гранте в размере 4,5 млрд долларов, выделенном Соединенными Штатами». Ранее информационное агентство Рейтер передало, что эти средства будут переданы Киеву Агентством международного развития (АМР), которое действует в структуре Госдепартамента США.

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