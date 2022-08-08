США выделят Украине еще $4,5 млрд на поддержку бюджета
20:40 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты предоставят Украине еще 4,5 млрд долларов на поддержку ее бюджета. Об этом сообщил в понедельник Всемирный банк (ВБ), штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне.
Как уточняется в распространенном ВБ пресс-релизе, речь идет о «гранте в размере 4,5 млрд долларов, выделенном Соединенными Штатами». Ранее информационное агентство Рейтер передало, что эти средства будут переданы Киеву Агентством международного развития (АМР), которое действует в структуре Госдепартамента США.
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