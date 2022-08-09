Демилитаризация затронет и завод «Байрактар» на Украине, если он будет создан — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации, — это нужно понимать, лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции», — сказал он, комментируя заявления о планах построить такой завод.