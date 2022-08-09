Президент эмоционально воспринимает появление народных символов спецоперации — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин эмоционально воспринимает появление символов спецоперации, таких как белгородский мальчик Алешка или бабушка со знаменем Победы. Об этом во вторник журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Естественно, никто не может оставаться без эмоции на фоне таких символов операции, в том числе президент, конечно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько эмоционально Путин реагирует на появление таких образов.