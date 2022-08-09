Президент эмоционально воспринимает появление народных символов спецоперации — Песков
14:12 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин эмоционально воспринимает появление символов спецоперации, таких как белгородский мальчик Алешка или бабушка со знаменем Победы. Об этом во вторник журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Естественно, никто не может оставаться без эмоции на фоне таких символов операции, в том числе президент, конечно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько эмоционально Путин реагирует на появление таких образов.
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