ВС Украины нанесли удар по Токмаку в Запорожье, уничтожена гражданская инфраструктура
15:00 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Токмаку, в городе уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил во вторник член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сегодня ночью [украинские силовики] подвергли массированному обстрелу мирный Токмак. К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество поврежденных объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесенного ущерба», — написал он.
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