ВС Украины нанесли удар по Токмаку в Запорожье, уничтожена гражданская инфраструктура

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Токмаку, в городе уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил во вторник член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня ночью [украинские силовики] подвергли массированному обстрелу мирный Токмак. К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество поврежденных объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесенного ущерба», — написал он.