Ключевые иностранные комплектующие в металлургии заменены на аналоги — Минпромторг

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главные для производства в металлургической отрасли иностранные комплектующие уже заменены на аналоги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Подчеркнем, что отрасль и государство вместе отреагировали максимально быстро — все жизненно важные для производства комплектующие уже заменены на аналоги. Разумеется, любая полная замена оборудования в любой отрасли потребует времени — однако в России уже есть множество отечественных производителей оборудования для металлургической отрасли», — сказали в министерстве.

До 2021 года российские компании покупали необходимое оборудование в основном по импорту у крупнейших мировых поставщиков — SMS Group, Primetals Technologies и Danieli, пояснили в Минпромторге. «В начале 2022 года российская металлургия, как и другие отрасли промышленности, оказалась в совершенно новых условиях», — добавили там.