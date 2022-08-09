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Ключевые иностранные комплектующие в металлургии заменены на аналоги — Минпромторг

17:40 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главные для производства в металлургической отрасли иностранные комплектующие уже заменены на аналоги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Подчеркнем, что отрасль и государство вместе отреагировали максимально быстро — все жизненно важные для производства комплектующие уже заменены на аналоги. Разумеется, любая полная замена оборудования в любой отрасли потребует времени — однако в России уже есть множество отечественных производителей оборудования для металлургической отрасли», — сказали в министерстве.

До 2021 года российские компании покупали необходимое оборудование в основном по импорту у крупнейших мировых поставщиков — SMS Group, Primetals Technologies и Danieli, пояснили в Минпромторге. «В начале 2022 года российская металлургия, как и другие отрасли промышленности, оказалась в совершенно новых условиях», — добавили там.

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