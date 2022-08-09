Минэнерго Болгарии не исключает возобновление поставок газа от "Газпром Экспорт"

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики Болгарии будет готово возобновить переговоры о поставках газа компанией «Газпром экспорт», если не найдет альтернативных поставщиков. Об этом во вторник в интервью телеканалу Би-ти-ви сообщил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов.

«Мы стараемся обеспечить поставки газа до конца отопительного сезона, в идеальном варианте до конца будущего года. Переговоры по долгосрочным контрактам оставим будущему правительству. Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании „Газпром“, но приоритетно рассматриваем альтернативных поставщиков. Если окажется, что реальной альтернативы не будет, то могу гарантировать, что я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать», — указал Христов.