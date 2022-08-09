Минэнерго Болгарии не исключает возобновление поставок газа от "Газпром Экспорт"
21:00 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы стараемся обеспечить поставки газа до конца отопительного сезона, в идеальном варианте до конца будущего года. Переговоры по долгосрочным контрактам оставим будущему правительству. Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании „Газпром“, но приоритетно рассматриваем альтернативных поставщиков. Если окажется, что реальной альтернативы не будет, то могу гарантировать, что я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать», — указал Христов.
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