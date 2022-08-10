0
0
157
НОВОСТИ

В Энергодаре существуют планы по эвакуации населения в случае ЧП на Запорожской АЭС — ВГА

10:05 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы по эвакуации жителей Энергодара в случае ЧП на Запорожской АЭС существуют, они уточняются в зависимости от ситуации, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга.

«Планы по эвакуации населения [в случае ЧП на станции], безусловно, существуют и постоянно уточняются исходя из текущей обстановки», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 10.08.2022
В России выявили 23 771 случай заражения коронавирусом за сутки
0
28
11:05 10.08.2022
В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу из шалости
0
67
11:00 10.08.2022
Министерства и ведомства РФ дополнительно запросили из бюджета 5 трлн рублей
0
84
10:32 10.08.2022
На Сахалине медведь убил мужчину и женщину и несколько дней питался их телами
0
135
10:20 10.08.2022
Великобритания готовится к возможному отключению газа на несколько дней зимой — Bloomberg
0
138
10:00 10.08.2022
Литовские вертолеты следят за российскими поездами - WSJ
0
180
09:32 10.08.2022
Переводы более 10 тыс руб предлагают блокировать до повторного подтверждения
0
234
09:20 10.08.2022
Количество пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке в Крыму увеличилось до 13
0
229
09:05 10.08.2022
К Марине Овсянниковой пришли с обыском
0
263
09:00 10.08.2022
ЕС прекратил закупку российского угля
0
229

Возврат к списку