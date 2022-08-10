В Энергодаре существуют планы по эвакуации населения в случае ЧП на Запорожской АЭС — ВГА

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы по эвакуации жителей Энергодара в случае ЧП на Запорожской АЭС существуют, они уточняются в зависимости от ситуации, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга.

«Планы по эвакуации населения [в случае ЧП на станции], безусловно, существуют и постоянно уточняются исходя из текущей обстановки», — сказал он.