В Энергодаре существуют планы по эвакуации населения в случае ЧП на Запорожской АЭС — ВГА
10:05 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Планы по эвакуации жителей Энергодара в случае ЧП на Запорожской АЭС существуют, они уточняются в зависимости от ситуации, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга.
«Планы по эвакуации населения [в случае ЧП на станции], безусловно, существуют и постоянно уточняются исходя из текущей обстановки», — сказал он.
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