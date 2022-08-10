Министерства и ведомства РФ дополнительно запросили из бюджета 5 трлн рублей
11:00 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерства и ведомства запросили из бюджета дополнительные 5 трлн рублей. В следующие три года им потребуется всего 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минфина.
Это выяснилось в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным корректировкам на очередной финансовый год и плановый период. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что формирование проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы проходит «в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей». Говорит Москва
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