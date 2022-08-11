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НОВОСТИ

МРОТ предложили повысить до 30 тыс. рублей

09:20 11.08.2022 Источник: Известия

МРОТ в России предлагают повысить до 30 тыс. рублей, и сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года. Как выяснили «Известия», такой законопроект 11 августа планируется внести в Госдуму. Его авторы объясняют: повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. По их расчетам на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей.

Эксперты считают повышение МРОТ логичным, однако полагают, что поднимать его надо в пределах разумного, чтобы не разорить бизнес.

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