МРОТ предложили повысить до 30 тыс. рублей
09:20 11.08.2022 Источник: Известия
Эксперты считают повышение МРОТ логичным, однако полагают, что поднимать его надо в пределах разумного, чтобы не разорить бизнес.
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