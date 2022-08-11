Молдавия подписала контракт о независимом аудите долга «Молдовагаза» перед «Газпромом»

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Молдавии заключило контракт о проведении независимого аудита долга компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. Об этом написал в четверг в своем телеграм-канале вице-премьер республики Андрей Спыну.

«Агентство публичной собственности подписало договор о проведении независимого финансового и юридического аудита долга „Молдовагаза“ перед „Газпромом“ и [компанией] „Факторинг-финанс“ с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании», — сообщил Спыну. По его словам, аудит будет завершен до 30 января 2023 года.