Минцифры РФ предложило понизить ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов до 3%

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов предлагается понизить с 5% до 3%, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минцифры России.

«Вносятся изменения в части размера льготной ставки по ипотечному кредиту. Новой редакцией правил предусматривается, что максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3% годовых», — говорится в пояснительной записке, опубликованной в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.