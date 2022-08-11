0
0
82
НОВОСТИ

Минцифры РФ предложило понизить ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов до 3%

11:32 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов предлагается понизить с 5% до 3%, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минцифры России.

«Вносятся изменения в части размера льготной ставки по ипотечному кредиту. Новой редакцией правил предусматривается, что максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3% годовых», — говорится в пояснительной записке, опубликованной в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:06 11.08.2022
Сейм Латвии объявил РФ страной — спонсором терроризма
0
12
12:00 11.08.2022
В России выявили более 25 тыс. заболевших ковидом за сутки
0
31
11:38 11.08.2022
Республика Алтай вошла в топ-3 самых популярных направлений для путешествий по России
0
77
11:20 11.08.2022
Ребенок в Донецке подорвался на противопехотной мине
0
115
11:05 11.08.2022
Молдавия подписала контракт о независимом аудите долга «Молдовагаза» перед «Газпромом»
0
123
11:00 11.08.2022
ВСУ вновь пытались атаковать Запорожскую АЭС ударными БПЛА и тяжелой артиллерией — власти
0
134
10:32 11.08.2022
Трамп боится прослушки, в его окружении после обысков начались поиски «крота» — СМИ
0
186
10:20 11.08.2022
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
0
220
10:05 11.08.2022
Россия побеждает на энергетических рынках не взирая на санкции - Bloomberg
0
236
10:00 11.08.2022
Утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе удалось остановить — МЧС ДНР
0
186

Возврат к списку