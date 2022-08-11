Минцифры РФ предложило понизить ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов до 3%
11:32 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов предлагается понизить с 5% до 3%, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минцифры России.
«Вносятся изменения в части размера льготной ставки по ипотечному кредиту. Новой редакцией правил предусматривается, что максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3% годовых», — говорится в пояснительной записке, опубликованной в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.
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