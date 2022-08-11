Определена дата встречи представителей Турции, Швеции и Финляндии
18:35 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пока мы не видим выполнения Швецией и Финляндией обязательств, закрепленных в меморандуме и данных устно, которые касаются их членства в НАТО. Однако мы готовы к проведению переговоров. Первая такая встреча с представителями Швеции и Финляндии планируется на 26 августа», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.
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